Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n197465-na-harkovskom-napravlenii-pribyvshie-na-pomosch-drony-unichtojili-tyagach-rashistov-i-bmp-video.html

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На Харківського напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили тягач МТ-ЛБ, яким росіяни возили на позиції вантажі та особовий склад. Його було знищено дроном-камікадзе.

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Відповідне відео сьогодні, 19 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.