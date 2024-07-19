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Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

На Харьковском направлении дроны уничтожили тягач рашистов и прибывшую на помощь БМП (ВИДЕО)

19 июл 2024, 19:58
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На Харківського напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили тягач МТ-ЛБ, яким росіяни возили на позиції вантажі та особовий склад. Його було знищено дроном-камікадзе.


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Відповідне відео сьогодні, 19 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Оскільки на допомогу не забарилася ворожа БМП, прикордонники притягнули до «відповідальності» і її. Винятків у справах, що стосуються загарбників, не робимо, — зазначають у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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