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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
На Харьковском направлении дроны уничтожили тягач рашистов и прибывшую на помощь БМП (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197465-na-harkovskom-napravlenii-pribyvshie-na-pomosch-drony-unichtojili-tyagach-rashistov-i-bmp-video.htmlРакурс
На Харківського напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили тягач МТ-ЛБ, яким росіяни возили на позиції вантажі та особовий склад. Його було знищено дроном-камікадзе.
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Відповідне відео сьогодні, 19 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Оскільки на допомогу не забарилася ворожа БМП, прикордонники притягнули до «відповідальності» і її. Винятків у справах, що стосуються загарбників, не робимо, — зазначають у ДПСУ.
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