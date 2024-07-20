Ракурсhttps://racurs.ua/
Десятилетний ребенок погиб в Одесской области, фото: Национальная полиция
В Одесской области десятилетний мальчик погиб, подожжа сено (ФОТО)https://racurs.ua/n197500-v-odesskoy-oblasti-desyatiletniy-malchik-pogib-podojja-seno-foto.htmlРакурс
На Одещині десятирічний хлопчик отримав термічні опіки і помер.
.
Подія сталася сьогодні, 20 липня, по обіді у селі Мирнопілля Болградського району, повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
Зазначається, що повідомлення про те, що дитина отримала опіки, надійшло до поліції від медиків швидкої допомоги.
Попередньо встановлено, що:
- десятирічний хлопчик грався в гаражі, де підпалив сіно, що сушилося в приміщенні;
- дитина надихалася чадного газу та втратила свідомість, а через пожежу отримала близько 40% опіків тіла. На жаль хлопчик помер на місці події до приїзду медиків;
- у цей час батьки загиблого перебували на роботі, а за малолітнім доглядав 17-річний брат, який залишив його без нагляду та спав в будинку.
Родина, в якій виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах, — зазначають у поліції.
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».
Повні обставини трагічної події встановлюються.
Поліцейські вкотре закликають батьків не залишати дітей без нагляду, адже це може призвести до трагедії, — наголошують у поліції.
Загрузка...