Десятилетний ребенок погиб в Одесской области, фото: Национальная полиция

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На Одещині десятирічний хлопчик отримав термічні опіки і помер.

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Подія сталася сьогодні, 20 липня, по обіді у селі Мирнопілля Болградського району, повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Зазначається, що повідомлення про те, що дитина отримала опіки, надійшло до поліції від медиків швидкої допомоги.

Попередньо встановлено, що:

десятирічний хлопчик грався в гаражі, де підпалив сіно, що сушилося в приміщенні;

дитина надихалася чадного газу та втратила свідомість, а через пожежу отримала близько 40% опіків тіла. На жаль хлопчик помер на місці події до приїзду медиків;

у цей час батьки загиблого перебували на роботі, а за малолітнім доглядав 17-річний брат, який залишив його без нагляду та спав в будинку.

Родина, в якій виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах, — зазначають у поліції.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

Повні обставини трагічної події встановлюються.