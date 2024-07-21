В Киеве снесли старинную усадьбу Зеленских, чтобы построить ЖК "Тургеневъ" - появилось уголовное дело и реакция Кличко

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Ракурс

У Києві незаконно знесли старовинну садибу Зеленських, щоб побудувати ЖК «Тургеневъ».

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Кияни 20 липня навіть вийшли на акцію протесту під стіни мерії на Хрещатику. Мітингарі тримали плакати з написами «досить руйнувати Київ», «ні свавіллю Київради» та «Новий мурашник не наблизить перемогу».

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знесення будівлі.

Директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова назвала знесення садиби «шокуючою ситуацією» і «цинічним самоуправством».

За її словами, за два дні до знесення громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту охорони культурної спадщини пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння будівлі на вулиці Олександра Кониського, 22 статусу пам’ятки.

Цей крок є частиною підписаного раніше з департаментом плану дій щодо реалізації петиції № 12870 «Зберегти історичну садибу Зеленських», яка була підтримана міським головою.

У Міністерстві культури зазначили, що «руйнування історичної забудови — цинічне порушення пам’яткоохоронного і містобудівного законодавства та державних будівельних норм».

На місці історичної будівлі тривалий час вели будівництво без дозволу Мінкультури, тож у січні 2024 року на неї наклали арешт. Однак 19 липня невідомі знесли будівлю. Тепер прокуратура розслідує знищення майна, на яке наклали арешт (ч. 1 ст. 388 КК), та самовільне будівництво (ч. 3 ст. 197−1 КК). Техніку, якою зносили садибу, знайшли і вилучили.

Історія питання

Садибу збудували в 1890 році. Відома вона завдяки тому, що в період 1911—1915 років тут мешкала сім’я заможних міщан Зеленських.

Будівлю намагалися демонтувати щонайменше з 2018 року. У 2022-му демонтаж призупинили на час, поки Мінкультури перевіряло її історичну цінність.

За даними прокуратури, на цю будівлю в січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Прокурори клопотали про арешт, оскільки, згідно з Генпланом Києва, вказана земельна ділянка входить до меж історичного ареалу міста.

На проведення будівельних робіт потрібно погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, якого не було. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені

Реакція Кличка

Несанкціоноване знесення садиби Зеленських міський голова Києва Віталій назвав 21 липня цинічною провокацією — особливо за кілька днів після того, як до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння будівлі на вул. Олександра Кониського, 22 статусу пам’ятки.

Зроблено це було на підтримку петиції щодо збереження старовинної будівлі.