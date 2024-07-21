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Ракурс
Дырявый аэродром Миллерово показали после атаки украинских дронов

Дырявый аэродром Миллерово показали после атаки украинских дронов

21 июл 2024, 17:54
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Дірявий аеродром Міллерово показали після атаки українських дронів.


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Супутникові знімки публікує Радіо Свобода.

Щонайменше зруйновано ангар для обслуговування літаків і склад паливно-мастильних матеріалів, він частково вигорів. Ураження відбулось у ніч проти суботи, з 19 по 20 липня 2024 року.

На знімках видно знищення каркасного ангару, сліди горіння поля біля будівлі, сліди горіння складу ПММ.

Додатково відмічено проведення будівельних робіт з облаштування майданчиків для розміщення авіаційної техніки.

У Ростовській області рф заявили про масовану атаку БпЛА у ніч проти 20 липня, повідомлялося про займання на військовому аеродромі.

Источник: Ракурс


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