Прокуратура три года назад тщетно пыталась остановить работу аттракциона над Днепром, где оборвался трос

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Ракурс

Київська міська прокуратура у 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону над Дніпром, де удень 21 липня обірвався трос.

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Про це «Суспільне» повідомили у пресслужбі установи.

Відповідачами у справі були виконавчий орган Київської міськради (КМДА), КП «ПЛЕСО» та ТОВ-переможець конкурсу.

Прокурори просили визнати незаконним та скасувати рішення КМДА про те, що переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без «досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя».

Тоді суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки.

На момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені, — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зауважують, що «нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до трагічного випадку це не турбувало».

Нагадаємо, в столиці обірвалася канатна дорога через Дніпро, яка знаходиться біля Пішохідного мосту.

Жінки, які в цей момент перебували на Пішохідному мосту, спостерігали, як люди спускалися канатною дорогою, проте згодом обірвався трос.

Десь посередині на наших очах обривається трос і людина впала у воду. Вона намагалася виринати з-під води, але ж на ній було екіпірування, — сказали «Суспільному» свідки події.

Очевидцями стали Олександр з Христиною, які в цей момент каталися на самокатах вздовж Дніпра. Одразу з мосту їм почали кричати, аби тягнули цей трос.

Він був доволі важкий. Разом з іншими десь через 15−20 хвилин витягнули його, але без людини. Потім поліція попросила, щоб ми показали орієнтовне місце падіння. Як ми зрозуміли, першим спустився хлопець, а його брат їхав позаду і це його розшукують, — розповідають вони.

Кияни допомагали витягнути трос із річки. Рух транспорту на Набережному шосе був ускладнений.

Станом на 16.00, рятувальники обстежили 2,5 тисячі км² акваторії дна річки. На місці працюють п’ять водолазів та один катер.

Організували підвоз балонів із повітрям, щоб рятувальники не зупинялися і продовжували пошуки. Ймовірно, це міг бути хлопець 20 років, — сказав речник столичного ДСНС.

Співробітники роуп-джампінгу з Пішохідного мосту розповіли, що обірвався трос канатної дороги.

Це обірвався металевий трос, який натягнутий поруч, не наш. Проте ми сьогодні вже не працюватимемо, — сказали працівники.

Спочатку в КМДА зазначали, що рятувальники шукають дівчину, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону. Проте згодом уточнили, що там знаходився хлопець «орієнтовно до 30 років».

Місто вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, — йдеться в повідомленні.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: