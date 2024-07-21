Париж готовится к самой масштабной в истории церемонии открытия Олимпийских игр – она состоится на воде

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Париж готується до наймасштабнішої і найкрасивішої церемонії відкриття в історії Олімпійських ігор — влада також вживає безпрецедентні заходи безпеки у зв’язку з терористичною загрозою.

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У п’ятницю, 26 липня, в рамках відкриття Олімпійських ігор 205 команд пройдуть на 96 кораблях шість кілометрів по річці Сена через центр міста до Ейфелевої вежі.

Для поліції підготовка до Олімпійських ігор — організаційний кошмар. Десятки тисяч поліцейських та солдатів з усієї країни були зібрані, щоб забезпечити безпеку спортивних заходів у 30 різних місцях Франції.

Проте експерти сумніваються в тому, наскільки можливим є ефективний захист спортсменів, уболівальників та гостей.

У газеті Welt am Sonntag консультант з безпеки Ален Бауер критикує амбітність планів церемонії відкриття на воді.

Коли ви вперше у житті піднімаєтеся на Еверест, не потрібно вішати на кожного додатково по 40 кілограмів просто щоб довести, що ви можете це зробити, — каже Бауер.

Участь команд із США та Ізраїлю довгий час залишалася під питанням, тепер стало відомо, що обидві країни хочуть відправити прапороносців та невеликі делегації. До збірної Ізраїлю входять 88 спортсменів, і, за даними BILD, максимум 20 людей планують піднятися на борт корабля у п’ятницю.

Навіть Німеччина могла б відправити 471 спортсмена, але в судні всього 250 місць, які не будуть повністю зайняті.

Велика проблема церемонії відкриття — логістика. Від початкових планів розмістити на маршруті півмільйона глядачів давно відмовилися, тепер їх має бути 100 тисяч.

Берег річки вже схожий на блок суворого режиму: працюють водолази, озброєний спецназ патрулює на катерах. Антитерористичні підрозділи навіть практикувалися у запобіганні захопленню заручників однією з великих річкових судів.

Найбільша небезпека: атаки ісламістів, як у листопаді 2015 року, коли терористи завдали ударів одночасно у п’яти місцях міста, зокрема під час міжнародного матчу між Францією та Німеччиною. Тоді загинуло 130 людей.

Дрони — нова небезпека. Проти неї існують системи раннього попередження та обладнання для створення перешкод, що захищає від атак з повітря. Усі паризькі аеропорти будуть закриті на час церемонії відкриття, а безполітна зона матиме радіус 150 кілометрів. Крім того, секретна служба перевірила всіх мешканців будівель вздовж річки, проте є ще сотні квартир, що їх здають туристам.

Поліцейські перевіряють посвідчення особи на кожному перехресті, перейти міст через Сену теж стало непростим завданням. Житель міста розповів BILD:

Ми маємо зареєструватися та можемо отримати доступ до нашого району лише за допомогою QR-коду.

Але, попри суворі заходи безпеки навколо Сени, репортеру BILD вдалося викупатися у річці.

Через кілька днів спортсмени з усього світу мають увійти у воду в Парижі: тріатлоністи та плавці на відкритій воді боротимуться за золото в річці Сена. Уздовж річки проходить безліч змагань, у тому числі з пляжного волейболу, BMX, брейк-дансу, баскетболу.

Довгий час річка вважалася каналізацією Парижа — у неї скидали стічні води цілі райони. Плавання офіційно заборонили тут з 1923 року, штраф складає 15 євро. Влада столиці Франції витратила 1,4 млрд євро, щоб очистити річку.

Репортер BILD пише про свій досвід купання в Сені:

Приємно, дуже приємно! 21 градус, майже немає течії, ніякого запаху. Париж вклав понад мільярд євро, щоб запобігти попаданню стічних вод у річку, коли каналізаційну систему перевантажено. Але я все одно не хотів би зробити ні ковтка [цієї води].

Раніше мер Парижа Анн Ідальго в гідрокостюмі скупалася у Сені, щоб підтвердити безпеку води для проведення змагань.