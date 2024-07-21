Штаб Трампа через неделю после покушения обновил информацию о состоянии экспрезидента

https://racurs.ua/n197526-shtab-trampa-cherez-nedelu-posle-pokusheniya-obnovil-informaciu-o-sostoyanii-eksprezidenta.html

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Виборчий штаб Дональда Трампа опублікував оновлену інформацію про стан здоров’я колишнього президента в суботу, через тиждень після того, як він пережив спробу вбивства під час мітингу в Батлері, штат Пенсильванія.

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У записці конгресмена Техасу Ронні Джексона, який за президентства Трампа працював лікарем Білого дому, містяться нові подробиці про травми кандидата від Республіканської партії та лікування, яке він отримав одразу після нападу, пише «Голос Америки».

Джексон сказав, що Трамп отримав вогнепальне поранення в праве вухо з потужної гвинтівки, куля пролетіла «менш ніж на чверть дюйма від влучання в голову та влучила у верхню частину правого вуха».

Слід від кулі, йдеться в повідомленні, «утворив рану шириною 2 см, яка зачепила хрящову поверхню вуха. Спочатку була значна кровотеча, а потім виражений набряк усієї верхньої частини вуха».

Хоча набряк спав і рана почала належним чином загоюватися, Джексон сказав, що Трамп має періодичну кровотечу і потребує перев’язки. Пов’язку було видно на національному з’їзді Республіканської партії минулого тижня.