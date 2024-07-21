Российские выродки атаковали дроном комбайн, собиравший урожай на Сумщине

https://racurs.ua/n197529-rossiyskie-vyrodki-atakovali-dronom-kombayn-sobiravshiy-urojay-na-sumschine.html

Ракурс

На Сумщині російські нацисти вдарили дроном по комбайну, який збирав урожай.

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Інцидент трапився 21 липня приблизно о 16.40 у Білопільській громаді Сумщини.

Російський FVP-дрон убив 37-річного комбайнера, його 59-річний помічник дістав поранень.

20 липня рашисти двічі обстріляли Білопілля.

Вперше ворог вдарив по місту після 15.30, випустивши десять снарядів з РСЗВ. Внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні оселі мирних жителів, господарські будівлі, лінії елекропередач, газогінна труба.

Сталося загоряння території, але розповсюдження пожежі вдалося уникнути. Люди не постраждали. Близько восьмої вечора росіяни вдарили по місту вдруге. Знову — пошкодження, руйнування та поранено одну людину.





