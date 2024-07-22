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Российские захватчики потеряли уже более 567 тыс. человек, фото: «Диалог.UA»

Российская армия за сутки потеряла более тысячи человек (ИНФОГРАФИКА)

22 июл 2024, 08:26
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 567 тис. 760 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 22 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 284 танки;
  • 15 тис. 980 бойових броньованих машин;
  • 15 тис. 637 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 123 одиниць РСЗВ;
  • 900 одиниць засобів ППО;
  • 362 літаки;
  • 326 гелікоптерів;
  • 12 тис. 475 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 401 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 21 тис. 138 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 637 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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