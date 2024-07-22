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Російські загарбники втратили вже понад 567 тис. осіб, фото: «Диалог.UA»
Російська армія за добу втратила понад тисячу осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197535-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-ponad-tysyachu-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 567 тис. 760 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 50 осіб. Про це сьогодні, 22 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 284 танки;
- 15 тис. 980 бойових броньованих машин;
- 15 тис. 637 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 123 одиниць РСЗВ;
- 900 одиниць засобів ППО;
- 362 літаки;
- 326 гелікоптерів;
- 12 тис. 475 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 401 крилату ракету;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 21 тис. 138 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 637 одиниць спеціальної техніки.
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