HIMARS уничтожил российский ЗРК «Бук» в Запорожской области. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n197516-himars-unichtojil-rossiyskiy-zrk-buk-v-zaporojskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Вогнева установка російського комплексу ППО «Бук-М1» була знищена на території Запорізької області.

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Дрон під керуванням операторів 14-го окремого полку БпЛА виявив ворожу ціль на полі біля лісосмуги. Росіяни намагалися замаскувати установку на полі біля лісосмуги, але їм це не вдалося зробити. Про це журналіст Андрій Цаплієнко 21 липня повідомив у Telegram.

Зазначається, що по російському «Буку» відпрацювала реактивна система залпового вогню HIMARS. Було завдано один постріл, який призвів до знищення техніки противника. Після влучання зенітні ракети вибухнули, а твердопаливні двигуни згоріли.

Український безпілотник зафіксував на відео успішний удар Сил оборони.

Нагадаємо, бійці ГУР спільно з операторами РСЗВ HIMARS виявили та знищили на Запорізькому напрямку пускову установку зенітного ракетного комплексу «Тор». Коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, на який донатили українці.