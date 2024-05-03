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Ракурс
Знищення російської ЗРК, скріншот відео

Придбаний за донати безпілотник допоміг бійцям ГУР знищити російський ЗРК «Тор» (ВІДЕО)

3 тра 2024, 15:20
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На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України спільно з операторами РСЗВ HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу «Тор».


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Відповідне відео сьогодні, 3 травня, опубліковане у Telegram-каналі ГУР.

А коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили саме ви! Дякуємо, що робите такі операції розвідників можливими! Буде ще! — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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