На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України спільно з операторами РСЗВ HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу «Тор».

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Відповідне відео сьогодні, 3 травня, опубліковане у Telegram-каналі ГУР.

А коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили саме ви! Дякуємо, що робите такі операції розвідників можливими! Буде ще! — зазначається в описі відео.