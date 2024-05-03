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Уничтожение российской ЗРК, скриншот видео
Приобретенный за донаты беспилотник помог бойцам ГУР уничтожить российский ЗРК «Тор» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194966-priobretennyy-za-donaty-bespilotnik-pomog-boycam-gur-unichtojit-rossiyskiy-zrk-tor-video.htmlРакурс
На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України спільно з операторами РСЗВ HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу «Тор».
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Відповідне відео сьогодні, 3 травня, опубліковане у Telegram-каналі ГУР.
А коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили саме ви! Дякуємо, що робите такі операції розвідників можливими! Буде ще! — зазначається в описі відео.