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Последствия удара по Морозовску, фото: социальные сети
Дроны атаковали российский Морозовск, где расположен военный аэродром (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197539-drony-atakovali-rossiyskiy-morozovsk-gde-raspolojen-voennyy-aerodrom-video.htmlРакурс
У рф в місті Морозовську Ростовській області після атаки дронів спалахнула пожежа.
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Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 47 дронів над регіоном, а пожежа, яку після цього помітили, — це нібито загоряння рослинності внаслідок падіння уламків.
Водночас у соцмережах з’явилися повідомлення, що внаслідок атаки дронів виникла пожежа в районі місцевого військового аеродрому.
Нагадаємо, сьогодні безпілотники також атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф.
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