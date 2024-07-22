Наслідки удару по Морозовську, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n197539-drony-atakuvaly-rosiyskyy-morozovsk-de-roztashovanyy-viyskovyy-aerodrom-video.html

Ракурс

У рф в місті Морозовську Ростовській області після атаки дронів спалахнула пожежа.

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Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 47 дронів над регіоном, а пожежа, яку після цього помітили, — це нібито загоряння рослинності внаслідок падіння уламків.

Водночас у соцмережах з’явилися повідомлення, що внаслідок атаки дронів виникла пожежа в районі місцевого військового аеродрому.

Нагадаємо, сьогодні безпілотники також атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф.