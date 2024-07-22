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Ракурс
Наслідки удару по Морозовську, фото: соціальні мережі

Дрони атакували російський Морозовськ, де розташований військовий аеродром (ВІДЕО)

22 лип 2024, 10:28
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У рф в місті Морозовську Ростовській області після атаки дронів спалахнула пожежа.


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Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 47 дронів над регіоном, а пожежа, яку після цього помітили, — це нібито загоряння рослинності внаслідок падіння уламків.

Водночас у соцмережах з’явилися повідомлення, що внаслідок атаки дронів виникла пожежа в районі місцевого військового аеродрому.

Нагадаємо, сьогодні безпілотники також атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф.

Джерело: Ракурс


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