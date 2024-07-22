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Ракурс
Атака на Туапсе, скріншот відео

Дрони втретє атакували НПЗ у російському місті Туапсе (ВІДЕО)

22 лип 2024, 09:45
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У Краснодарському краї рф сьогодні, 22 липня, дрони атакували розташований у місті Туапсе нафтопереробний завод, котрий є одним із десяти найбільших у росії та єдиним на чорноморському узбережжі росії.


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Повідомляється про дві хвилі атак — вночі та вранці.

Місцева влада вже традиційно стверджує, що НПЗ загорівся внаслідок «падіння уламків збитого безпілотника». Проте у соцмережах з’явилися відео, на яких можна побачити, що безпілотник повільно заходить на ціль перед завданням удару.

До цього Туапсинський НПЗ дрони вже атакували:

  • наприкінці січня — тоді постраждала єдина на заводі встановлення первинної переробки, завод відновив роботу лише на початку травня;
  • у травні, що призвело до пожежі та пошкодження установка з виробництва зріджених вуглеводневих газів. Після цієї атаки завод на певний час припинив переробку сировини.

Джерело: Ракурс


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