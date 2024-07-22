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Атака на Туапсе, скриншот видео
Дроны в третий раз атаковали НПЗ в российском городе Туапсе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197537-drony-v-tretiy-raz-atakovali-npz-v-rossiyskom-gorode-tuapse-video.htmlРакурс
У Краснодарському краї рф сьогодні, 22 липня, дрони атакували розташований у місті Туапсе нафтопереробний завод, котрий є одним із десяти найбільших у росії та єдиним на чорноморському узбережжі росії.
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Повідомляється про дві хвилі атак — вночі та вранці.
Місцева влада вже традиційно стверджує, що НПЗ загорівся внаслідок «падіння уламків збитого безпілотника». Проте у соцмережах з’явилися відео, на яких можна побачити, що безпілотник повільно заходить на ціль перед завданням удару.
До цього Туапсинський НПЗ дрони вже атакували:
- наприкінці січня — тоді постраждала єдина на заводі встановлення первинної переробки, завод відновив роботу лише на початку травня;
- у травні, що призвело до пожежі та пошкодження установка з виробництва зріджених вуглеводневих газів. Після цієї атаки завод на певний час припинив переробку сировини.
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