Атака на Туапсе, скриншот видео

https://racurs.ua/n197537-drony-v-tretiy-raz-atakovali-npz-v-rossiyskom-gorode-tuapse-video.html

Ракурс

У Краснодарському краї рф сьогодні, 22 липня, дрони атакували розташований у місті Туапсе нафтопереробний завод, котрий є одним із десяти найбільших у росії та єдиним на чорноморському узбережжі росії.

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Повідомляється про дві хвилі атак — вночі та вранці.

Місцева влада вже традиційно стверджує, що НПЗ загорівся внаслідок «падіння уламків збитого безпілотника». Проте у соцмережах з’явилися відео, на яких можна побачити, що безпілотник повільно заходить на ціль перед завданням удару.

До цього Туапсинський НПЗ дрони вже атакували: