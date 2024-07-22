Оккупанты создали «спецфонд» отобранного у украинцев жилья

Рашисты строят планы на отобранное у украинцев жилье, фото: «Дзен»

https://racurs.ua/n197542-okkupanty-sozdali-specfond-otobrannogo-u-ukraincev-jilya.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини колаборанти створили житловий фонд так званого «безхозного» житла.

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Про це сьогодні, 22 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Фонд створюється з метою відібрати нерухомість у їх законних власників. Критерієм для визначення «безхозності» є відсутність господарів вдома впродовж кількох місяців, — вказано в повідомленні.

До цього, наприкінці червня так званий «народний совєт лнр» розглядав внесення відповідних змін до місцевого «закону», за яким окупаційні адміністрації здійснюють виявлення, використання та визнання права муніципальної власності муніципальних утворень на житлові приміщення, що мають ознаки «безхазяйного майна».