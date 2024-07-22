Окупанти створили «спецфонд» відібраного в українців житла

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Рашисти будують плани на відібране в українців житло, фото: «Дзен»
Окупанти створили «спецфонд» відібраного в українців житлаhttps://racurs.ua/ua/n197542-okupanty-stvoryly-specfond-vidibranogo-v-ukrayinciv-jytla.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини колаборанти створили житловий фонд так званого «безхозного» житла.
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Про це сьогодні, 22 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Фонд створюється з метою відібрати нерухомість у їх законних власників. Критерієм для визначення «безхозності» є відсутність господарів вдома впродовж кількох місяців, — вказано в повідомленні.
До цього, наприкінці червня так званий «народний совєт лнр» розглядав внесення відповідних змін до місцевого «закону», за яким окупаційні адміністрації здійснюють виявлення, використання та визнання права муніципальної власності муніципальних утворень на житлові приміщення, що мають ознаки «безхазяйного майна».
У майбутньому віджаті помешкання українців окупанти планують використовувати у своїх цілях — заселяти завезених представників РОА та «героїв» сво", — наголошують у ЦНС і закликають допомогти зупинити ворога, повідомляючи інформацію про нього до відповідного анонімного чат-бота.