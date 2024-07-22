Денис Шмигаль, фото: КМУ

https://racurs.ua/ua/n197541-ukrayina-domovylasya-z-vlasnykamy-ievroobligaciy-schodo-restrukturyzaciyi-shmygal.html

Ракурс

Україна досягла домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій.

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Про це сьогодні, 22 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд — до 2033 року, — зазначив він.

За словами прем'єра, завдяки цьому Україна зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби — оборону, соціальний захист та відновлення.

Прес-служба Міністерства фінансів інформує, що сьогодні Україна оприлюднила заяву на Лондонській фондовій біржі про досягнення з Комітетом власників єврооблігацій в результаті закритих зустрічей з 12 по 19 липня принципових домовленостей щодо реструктуризації суверенних боргових цінних паперів, випущених на міжнародних ринках капіталу, на суму 23,4 млрд дол.

У Мінфіні зазначають, що досягнення принципових домовленостей — це важливий етап процесу реструктуризації державного зовнішнього комерційного боргу України:

угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%;

після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено — перше погашення на суму 1,172 млрд дол. відбудеться у 2029 році. Без реструктуризації основна сума боргу в розмірі 9,381 млрд дол. (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Зазначається, що, згідно досягнутим домовленостям, будуть випущені нові єврооблігації:

чотири серії Облігацій A з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках;

чотири серії Облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.