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Рятувальники знайшли тіло чоловіка, який загинув внаслідок обриву троса на атракціоні в Києві, фото: ДСНС
Трагедія на атракціоні над Дніпром — рятувальники знайшли тіло загиблого (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197540-tragediya-na-atrakcioni-nad-dniprom-ryatuvalnyky-znayshly-tilo-zagyblogo-foto.htmlРакурс
У Києві на річці Дніпро завершені пошуково-рятувальні роботи, розпочаті після трагічного інциденту на атракціоні біля Пішохідного мосту.
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Виявлено тіло загиблого. Про це сьогодні, 22 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Вчора, 21 липня, о 13.42 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту, стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду.
Водолази рятувальники розпочали роботи з пошуку о 13.56. Через сім годин з настанням сутінок пошукова операція була припинена й поновлена сьогодні вранці.
«Пошуково-рятувальні роботи на річці Дніпро у Києві завершені: рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження та доставили його на берег, — вказано в повідомленні.
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