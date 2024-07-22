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Спасатели нашли тело мужчины, погибшего в результате обрыва троса на аттракционе в Киеве, фото: ГСЧС
Трагедия на аттракционе над Днепром — спасатели обнаружили тело погибшего (ФОТО)https://racurs.ua/n197540-tragediya-na-attrakcione-nad-dneprom-spasateli-obnarujili-telo-pogibshego-foto.htmlРакурс
У Києві на річці Дніпро завершені пошуково-рятувальні роботи, розпочаті після трагічного інциденту на атракціоні біля Пішохідного мосту.
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Виявлено тіло загиблого. Про це сьогодні, 22 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Вчора, 21 липня, о 13.42 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту, стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду.
Водолази рятувальники розпочали роботи з пошуку о 13.56. Через сім годин з настанням сутінок пошукова операція була припинена й поновлена сьогодні вранці.
«Пошуково-рятувальні роботи на річці Дніпро у Києві завершені: рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження та доставили його на берег, — вказано в повідомленні.
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