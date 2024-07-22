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«Мос**ли из Львова вон!», «Язык имеет значение» — во Львове попрощались с Ириной Фарион
«Мос**ли из Львова вон!», «Язык имеет значение» — во Львове попрощались с Ириной Фарион (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n197552-mos-li-iz-lvova-von-yazyk-imeet-znachenie-vo-lvove-poproschalis-s-irinoy-farion-foto.htmlРакурс
У Львові прощаються з мовознавицею Іриною Фаріон, яка померла у лікарні після замаху 19 липня. Поховали її на Личаківському кладовищі у Львові.
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«Мова має значення» та «Мос**лі зі Львова геть», — такими словами проводжали труну з Фаріон в останню путь.
Три простих слова, а яку вагу і цінність для нашого народу вони в собі несуть. На Личаківське кладовище її проводжали кілька тисяч людей. Серед них були представники влади, учні та друзі Фаріон, а також активісти з плакатами.
У Львові ввечері 19 липня стріляли в Ірину Фаріон. Пізно ввечері того ж дня медики повідомили, що її поранення виявилися несумісними з життям. Поліція продовжує розшукувати чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
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