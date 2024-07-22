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НБУ с 1 августа начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен

НБУ с 1 августа начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен

22 июл 2024, 17:35
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НБУ з 1 серпня розпочне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень.


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Старі 500-гривневі банкноти вилучатимуть з обігу й замінюватимуть на нові. Це робитимуть банки. Розплачуватися банкнотами старого зразка можна без обмежень.

Банкноти обмінюватимуть, щоб вилучити з обігу зношену, стару готівку. 500-гривнені купюри попереднього дизайну вводили в обіг ще у 2003—2007 роках.

Головна ціль такого рішення — підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління, — пояснили в НБУ.

Источник: Ракурс


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