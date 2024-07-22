НБУ з 1 серпня розпочне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень

https://racurs.ua/ua/n197555-nbu-z-1-serpnya-rozpochne-vyluchaty-z-obigu-banknoty-nominalom-500-gryven.html

Ракурс

НБУ з 1 серпня розпочне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень.

.

Старі 500-гривневі банкноти вилучатимуть з обігу й замінюватимуть на нові. Це робитимуть банки. Розплачуватися банкнотами старого зразка можна без обмежень.

Банкноти обмінюватимуть, щоб вилучити з обігу зношену, стару готівку. 500-гривнені купюри попереднього дизайну вводили в обіг ще у 2003—2007 роках.