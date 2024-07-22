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У Трампа не существенное преимущество перед Харрис в большинстве опросов
У Трампа не существенное преимущество перед Харрис в большинстве опросовhttps://racurs.ua/n197557-u-trampa-ne-suschestvennoe-preimuschestvo-pered-harris-v-bolshinstve-oprosov.htmlРакурс
Дональд Трамп не суттєво переважає Камалу Гарріс в більшості опитувань.
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Йдеться про різницю від 2 до 5 пунктів.
У двох опитуваннях Гарріс лідирує, повідомляє Washington Post.
Це показує лише те, що Трампу рано радіти. А результати опитувань ще не дають йому великої переваги.
Все лише починається заново.
Журнал Time по різному проілюстрував рішення демократів з різницею у три тижні. Видання опублікувало дві різних обкладинки.
Однією з них видання відреагувало на вихід Байдена з президентських перегонів.
А от обкладинку з написом «паніка» та президентом США, що виходить за межі сторінки, опублікували ще 28 червня — наступного дня після перших президентських дебатів.
'Things are dark.' Democrats are panicking about Joe Biden’s debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7wpic.twitter.com/prSyM36E6n
— TIME (@TIME) June 28, 2024
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