У Трампа не существенное преимущество перед Харрис в большинстве опросов

https://racurs.ua/n197557-u-trampa-ne-suschestvennoe-preimuschestvo-pered-harris-v-bolshinstve-oprosov.html

Ракурс

Дональд Трамп не суттєво переважає Камалу Гарріс в більшості опитувань.

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Йдеться про різницю від 2 до 5 пунктів.

У двох опитуваннях Гарріс лідирує, повідомляє Washington Post.

Це показує лише те, що Трампу рано радіти. А результати опитувань ще не дають йому великої переваги.

Все лише починається заново.

Журнал Time по різному проілюстрував рішення демократів з різницею у три тижні. Видання опублікувало дві різних обкладинки.

Однією з них видання відреагувало на вихід Байдена з президентських перегонів.

А от обкладинку з написом «паніка» та президентом США, що виходить за межі сторінки, опублікували ще 28 червня — наступного дня після перших президентських дебатів.