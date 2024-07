Трамп не суттєво переважає Гарріс в більшості опитувань

Дональд Трамп не суттєво переважає Камалу Гарріс в більшості опитувань.

.

Йдеться про різницю від 2 до 5 пунктів.

У двох опитуваннях Гарріс лідирує, повідомляє Washington Post.

Це показує лише те, що Трампу рано радіти. А результати опитувань ще не дають йому великої переваги.

Все лише починається заново.

Журнал Time по різному проілюстрував рішення демократів з різницею у три тижні. Видання опублікувало дві різних обкладинки.

Однією з них видання відреагувало на вихід Байдена з президентських перегонів.

А от обкладинку з написом «паніка» та президентом США, що виходить за межі сторінки, опублікували ще 28 червня — наступного дня після перших президентських дебатів.

'Things are dark.' Democrats are panicking about Joe Biden’s debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7wpic.twitter.com/prSyM36E6n

— TIME (@TIME) June 28, 2024