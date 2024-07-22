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Ракурс
Трамп не суттєво переважає Гарріс в більшості опитувань

Трамп не суттєво переважає Гарріс в більшості опитувань

22 лип 2024, 18:46
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Дональд Трамп не суттєво переважає Камалу Гарріс в більшості опитувань.


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Йдеться про різницю від 2 до 5 пунктів.

У двох опитуваннях Гарріс лідирує, повідомляє Washington Post.

Це показує лише те, що Трампу рано радіти. А результати опитувань ще не дають йому великої переваги.

Все лише починається заново.

Журнал Time по різному проілюстрував рішення демократів з різницею у три тижні. Видання опублікувало дві різних обкладинки.

Однією з них видання відреагувало на вихід Байдена з президентських перегонів.

А от обкладинку з написом «паніка» та президентом США, що виходить за межі сторінки, опублікували ще 28 червня — наступного дня після перших президентських дебатів.

Джерело: Ракурс


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