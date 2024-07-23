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ПВО ночью сбила 7 из 8 шахедов, армия рф нанесла авиаудар по критической инфраструктуре на Сумщине

ПВО ночью сбила 7 из 8 шахедов, армия рф нанесла авиаудар по критической инфраструктуре на Сумщине

23 июл 2024, 08:10
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У ніч на 23 липня 2024 року рашисти завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області — рф. та 8-ма ударними БпЛА типу Shahed також із Курського напрямку. Атаковано Сумщину.


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До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних cил.

Протиповітряною обороною збито сім ворожих ударних БпЛА «Shahed — 131/136». Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

Вночі армія рф завдала авіаудару по критичній інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині, повідомили в ОВА. На місці працюють всі служби. Попередньо, загиблих немає.

Источник: Ракурс


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