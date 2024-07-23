ППО вночі збила 7 з 8 шахедів, армія рф завдала авіаудару по критичній інфраструктурі на Сумщині

https://racurs.ua/ua/n197566-ppo-vnochi-zbyla-7-z-8-shahediv-armiya-rf-zavdala-aviaudaru-po-krytychniy-infrastrukturi.html

Ракурс

У ніч на 23 липня 2024 року рашисти завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області — рф. та 8-ма ударними БпЛА типу Shahed також із Курського напрямку. Атаковано Сумщину.

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До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних cил.

Протиповітряною обороною збито сім ворожих ударних БпЛА «Shahed — 131/136». Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

Вночі армія рф завдала авіаудару по критичній інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині, повідомили в ОВА. На місці працюють всі служби. Попередньо, загиблих немає.