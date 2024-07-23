В Раде есть необходимое количество голосов для принятия законопроекта о запрете русской церкви, утверждают в СН

https://racurs.ua/n197575-v-rade-est-neobhodimoe-kolichestvo-golosov-dlya-prinyatiya-zakonoproekta-o-zaprete-russkoy-cerkvi.html

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У Верховній Раді є необхідна кількість голосів депутатів для ухвалення законопроєкту, який фактично забороняє в Україні діяльність УПЦ (МП).

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Про це в етері «Радіо Свобода» заявив Олександр Аліксійчук, член Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, депутат від партії «Слуга народу»

Раніше також видання LB.ua із посиланням на власні джерела повідомило, що понад 60 парламентарів із владної фракції не планують підтримувати цей законопроєкт в другому читанні та не поставили свої підписи на його підтримку.

А ухвалення цього документу нібито активно «зриває" голова комітету Ради з питань фінансів Данило Гетманцев. Прохання Радіо Свобода це прокоментувати він залишив без відповіді.

Загалом регламент парламенту взагалі не передбачає збирання підписів щодо підтримки документа, якщо він ухвалений у першому читанні, пояснив інший парламентар Володимир В’ятрович.