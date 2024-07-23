В Україні завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

Обмеження споживання — це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року, — наголошують в «Укренерго».