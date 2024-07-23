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В Украине продолжаются отключения электроэнергии
24 июля будут применять одну-две очереди отключений — «Укрэнерго»https://racurs.ua/n197589-24-iulya-budut-primenyat-odnu-dve-ocheredi-otklucheniy-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- з 8.00 до 20.00 і з 22.00 до 24.00 діятиме одна черга відключень;
- в інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.
Обмеження споживання — це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року, — наголошують в «Укренерго».
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