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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії

24 липня застосовуватимуть одну-дві черги відключень — «Укренерго»

23 лип 2024, 18:45
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В Україні завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

  • з 8.00 до 20.00 і з 22.00 до 24.00 діятиме одна черга відключень;
  • в інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.

Обмеження споживання — це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року, — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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