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Пожар в Сумской области, фото: ГСЧС

На Сумщине ликвидировали масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры (ВИДЕО)

23 июл 2024, 21:57
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Російські загарбники сьогодні, 23 липня, завдали авіаційного удару по об'єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади Сумської області.


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В результаті, окрім значних руйнувань, виникла масштабна пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Використовуючи значні сили та засоби, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, — зазначають у відомстві.

Источник: Ракурс


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