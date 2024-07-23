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Пожар в Сумской области, фото: ГСЧС
На Сумщине ликвидировали масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197596-na-sumschine-likvidirovali-masshtabnyy-pojar-na-obekte-kriticheskoy-infrastruktury-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 липня, завдали авіаційного удару по об'єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади Сумської області.
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В результаті, окрім значних руйнувань, виникла масштабна пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС.
Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Використовуючи значні сили та засоби, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, — зазначають у відомстві.
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