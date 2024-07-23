Російські загарбники сьогодні, 23 липня, завдали авіаційного удару по об'єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади Сумської області.

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В результаті, окрім значних руйнувань, виникла масштабна пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Використовуючи значні сили та засоби, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, — зазначають у відомстві.