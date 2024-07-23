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Пожежа на Сумщині, фото: ДСНС
На Сумщині ліквідували масштабну пожежу на об'єкті критичної інфраструктури (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197596-na-sumschyni-likviduvaly-masshtabnu-pojeju-na-obiekti-krytychnoyi-infrastruktury-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 липня, завдали авіаційного удару по об'єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади Сумської області.
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В результаті, окрім значних руйнувань, виникла масштабна пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС.
Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Використовуючи значні сили та засоби, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, — зазначають у відомстві.