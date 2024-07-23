Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа на Сумщині, фото: ДСНС

На Сумщині ліквідували масштабну пожежу на об'єкті критичної інфраструктури (ВІДЕО)

23 лип 2024, 21:57
999

Російські загарбники сьогодні, 23 липня, завдали авіаційного удару по об'єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади Сумської області.


.

В результаті, окрім значних руйнувань, виникла масштабна пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Використовуючи значні сили та засоби, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, — зазначають у відомстві.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів