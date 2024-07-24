Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российская армия потеряла уже более 570 тыс. человек, фото: ТАСС

Российская армия за сутки потеряла 1140 человек (ИНФОГРАФИКА)

24 июл 2024, 09:57
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 570 тис. 120 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 24 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 302 танки;
  • 16 тис. 13 бойових броньованих машин;
  • 15 тис. 759 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 125 одиниць РСЗВ;
  • 902 одиниці засобів ППО;
  • 363 літаки;
  • 326 гелікоптерів;
  • 12 тис. 544 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 402 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 21 тис. 279 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 650 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров