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Российская армия потеряла уже более 570 тыс. человек, фото: ТАСС
Российская армия за сутки потеряла 1140 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197602-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1140-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 570 тис. 120 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 24 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 302 танки;
- 16 тис. 13 бойових броньованих машин;
- 15 тис. 759 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 125 одиниць РСЗВ;
- 902 одиниці засобів ППО;
- 363 літаки;
- 326 гелікоптерів;
- 12 тис. 544 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 402 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 21 тис. 279 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 650 одиниць спеціальної техніки.
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