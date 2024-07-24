Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російська армія втратила вже понад 570 тис. осіб, фото: ТАСС
Російська армія за добу втратила 1140 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197602-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1140-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 570 тис. 120 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 24 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 302 танки;
- 16 тис. 13 бойових броньованих машин;
- 15 тис. 759 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 125 одиниць РСЗВ;
- 902 одиниці засобів ППО;
- 363 літаки;
- 326 гелікоптерів;
- 12 тис. 544 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 402 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 21 тис. 279 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 650 одиниць спеціальної техніки.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...