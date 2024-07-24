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Еще один блок АЭС вывели из ремонта, фото: «Освіта.UA»

В Украине вывели из ремонта еще один блок АЭС — это снизит дефицит

24 июл 2024, 12:00
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В Україні сьогодні, 24 липня підключився до енергосистеми один із енергоблоків АЕС.


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Його технічне обслуговування вдалося завершити на понад 10 днів раніше плану. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Це додасть до енергосистеми майже 1000 МВт додаткової потужності. Це значно зміцнить енергосистему і, звичайно, зменшить дефіцит, — зазначила в ефірі національного телемарафону заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.

Тож, сьогодні в Україні скорочені графіки обмежень споживання електроенергії:

  • з 09.30 до 16.00 скасовані відключення у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій та Хмельницькій областях;
  • з 8.20 до 18.00 скасовані відключення у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Источник: Ракурс


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