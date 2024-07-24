В Україні вивели з ремонту ще один блок АЕС — це зменшить дефіцит

Ще один блок АЕС вивели з ремонту, фото: «Освіта.UA»

https://racurs.ua/ua/n197606-v-ukrayini-vyvely-z-remontu-sche-odyn-blok-aes-ce-zmenshyt-deficyt.html

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В Україні сьогодні, 24 липня підключився до енергосистеми один із енергоблоків АЕС.

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Його технічне обслуговування вдалося завершити на понад 10 днів раніше плану. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Це додасть до енергосистеми майже 1000 МВт додаткової потужності. Це значно зміцнить енергосистему і, звичайно, зменшить дефіцит, — зазначила в ефірі національного телемарафону заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.

Тож, сьогодні в Україні скорочені графіки обмежень споживання електроенергії: