В Україні вивели з ремонту ще один блок АЕС — це зменшить дефіцит

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Ще один блок АЕС вивели з ремонту, фото: «Освіта.UA»
В Україні вивели з ремонту ще один блок АЕС — це зменшить дефіцитhttps://racurs.ua/ua/n197606-v-ukrayini-vyvely-z-remontu-sche-odyn-blok-aes-ce-zmenshyt-deficyt.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 24 липня підключився до енергосистеми один із енергоблоків АЕС.
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Його технічне обслуговування вдалося завершити на понад 10 днів раніше плану. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Це додасть до енергосистеми майже 1000 МВт додаткової потужності. Це значно зміцнить енергосистему і, звичайно, зменшить дефіцит, — зазначила в ефірі національного телемарафону заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.
Тож, сьогодні в Україні скорочені графіки обмежень споживання електроенергії:
- з 09.30 до 16.00 скасовані відключення у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій та Хмельницькій областях;
- з 8.20 до 18.00 скасовані відключення у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
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