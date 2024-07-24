В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n197603-grafiky-vidkluchen-skasovani-do-16-00-dtek.html

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Графіки відключень сьогодні, 24 липня, скасовані до 16.00.

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Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

За інформацією від Укренерго відключення світла до 16:00 НЕ передбачаються, — вказано в повідомленні.

Таким чином, у Києві, Київській та Дніпропетровську областях відключення електроенергії до 16.00 не передбачаються. На Одещині графіки скасовані до 18.00.

Також про скасування відключень до 18.00 повідомляють обленерго Івано-Франківської, Миколаївської та Волинської областей.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що 24 липня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.