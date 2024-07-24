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Украина может получить от ЕС более 4 млрд евро помощи

Послы ЕС согласовали более 4 млрд евро в поддержку Украины

24 июл 2024, 14:08
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Посли країн Євросоюзу погодили перший транш у межах програми Ukraine Facility, що відкриває Україні шлях для отримання майже 4,2 млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації.


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Про це сьогодні, 24 липня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомило угорське головування в Раді ЄС.

Сьогодні посли затвердили перший транш у межах Плану України Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що наступним кроком Рада Євросоюзу перейде до письмової процедури.

До цього в середині липня виділення Україні майже 4,2 млрд євро в межах Ukraine Facility підтримала Єврокомісія.

Источник: Ракурс


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