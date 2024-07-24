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Ракурс
Україна може отримати від ЄС понад 4 млрд євро допомоги

Посли ЄС погодили понад 4 млрд євро на підтримку України

24 лип 2024, 14:08
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Посли країн Євросоюзу погодили перший транш у межах програми Ukraine Facility, що відкриває Україні шлях для отримання майже 4,2 млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації.


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Про це сьогодні, 24 липня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомило угорське головування в Раді ЄС.

Сьогодні посли затвердили перший транш у межах Плану України Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що наступним кроком Рада Євросоюзу перейде до письмової процедури.

До цього в середині липня виділення Україні майже 4,2 млрд євро в межах Ukraine Facility підтримала Єврокомісія.

Джерело: Ракурс


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