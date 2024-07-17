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Єврокомісія підтримала виділення Україні майже 4,2 млрд євро. Фото:

Єврокомісія підтримала виділення Україні майже 4,2 млрд євро

17 лип 2024, 18:50
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Європейська комісія підтримала виділення Україні майже 4,2 млрд євро.


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Ця суттєва допомога зміцнить макрофінансову стабільність держави. Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Вдячні Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та президенту Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку. Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього, — зазначив він.

На сайті Єврокомісії вказується, що за результатами оцінки платіжного запиту, який Україна подала 9 липня, в Брюсселі вирішили, що Київ задовільно виконав девʼять індикаторів реформ. Це, зокрема, реформа Бюро економічної безпеки, затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату та набуття чинності законом про корпоративне управління для державних компаній.

Важливе для України рішення Єврокомісії ще має ухвалити Рада Євросоюзу.

Нагадаємо, Україна вже отримала три транші у рамках Ukraine Facility. У березні Євросоюз перерахував 4,5 млрд євро, у квітні — 1,5 млрд євро, а в червні — 1,9 млрд євро.

Джерело: Ракурс


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