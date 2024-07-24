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Ракурс
Взорванным в Москве оказался офицер ГРУ Минобороны рф

Взорванным в Москве оказался офицер ГРУ Минобороны рф

24 июл 2024, 15:44
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Підірваним у Москві виявився офіцер ГРУ Міноборони рф рос.


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ЗМІ зʼясували, що підірвана Toyota Land Cruiser належить офіцеру ГРУ Андрєю Торгашову. Журналісти переплутали його з тезкою, заступником начальника центру супутникового зв’язку ЗС РФ.

Російські видання стверджують, що у зв’язку з особистістю потерпілого відпрацьовується і версія, «пов'язана з діями українських спецслужб та їхніх агентів».

Російське видання «Агентство» зʼясувало, що підірвана Toyota Land Cruiser належить саме Торгашову. Спочатку журналісти переплутали його з тезкою, офіцером центру управління стратегічними ракетними військами.

Источник: Ракурс


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