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Ракурс
Підірваним у Москві виявився офіцер ГРУ Міноборони рф

Підірваним у Москві виявився офіцер ГРУ Міноборони рф

24 лип 2024, 15:44
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Підірваним у Москві виявився офіцер ГРУ Міноборони рф рос.


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ЗМІ зʼясували, що підірвана Toyota Land Cruiser належить офіцеру ГРУ Андрєю Торгашову. Журналісти переплутали його з тезкою, заступником начальника центру супутникового зв’язку ЗС РФ.

Російські видання стверджують, що у зв’язку з особистістю потерпілого відпрацьовується і версія, «пов'язана з діями українських спецслужб та їхніх агентів».

Російське видання «Агентство» зʼясувало, що підірвана Toyota Land Cruiser належить саме Торгашову. Спочатку журналісти переплутали його з тезкою, офіцером центру управління стратегічними ракетними військами.

Джерело: Ракурс


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