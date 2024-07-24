Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис

https://racurs.ua/n197624-tramp-zayavil-chto-gotov-provesti-debaty-s-harris.html

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Дональд Трамп заявив, що готовий провести дебати з Камалою Гарріс — «і навіть більше, ніж один раз».

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Гарріс напередодні мала перший виступ після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. BBC розповідає, що вона намагалася описати майбутні вибори як вибір між нею — колишньою прокуроркою і Трампом — «засудженим злочинцем».

Я бралася за «хижаків», які знущалися з жінок. За шахраїв, які обкрадали, порушували правила заради власної вигоди. Послухайте, я знаю таких людей, як Трамп, — сказала віцепрезидентка.

У своїй промові вона також згадала про свої потенційні пріоритети, серед яких право на аборт, контроль над зброєю, доступне медичне обслуговування.

Кампанія Гарріс зібрала приголомшливі $100 млн за 36 годин. А нове загальнонаціональне опитування показує, що вона має перевагу над Трампом на два пункти, 44% проти 42%, — нагадує BBC.

Кампанія Трампа натомість критикує «нездатність» Гарріс зупинити наплив іммігрантів на кордоні. Експрезидент також постійно називає її «радикально лівою» — мовляв, «США не хочуть, щоб їх знищила радикально ліва людина».

Politico пише:

Трамп повернувся. Президентські перегони у США отримали новий поштовх, коли 23 липня кандидат від республіканців ексколишній президент Дональд Трамп і номінантка від демократів віцепрезидентка Камала Гарріс обмінялись зневажливими коментарями одне про одного.

Трамп швидко перейшов до нападів на Гарріс після того, як 81-річний Байден відмовився від участі у виборах під тиском колег-демократів, стурбованих його здоров’ям, питаннями гостроти розуму та падінням рейтингів у опитуваннях.

Брехлива Камала Гарріс знищує все, чого торкається! — заявив 78-річний Трамп 23 липня на своїй платформі Truth Social.

Раніше він звинуватив її у сприянні приховуванню стану Байдена.

Демократи збрехали й ввели в оману громадськість щодо Нечесного Джо Байдена, і тепер ми бачимо, що він є у повному когнітивному та фізичному «БЕЗЛАДІ», — заявив Трамп. — Вони також вводять в оману Республіканську партію, змушуючи її витрачати багато часу та грошей" на політичну рекламу, спрямовану проти кандидатури Байдена, який більше не є суперником Трампа.

Гарріс, колишня прокурорка штату Каліфорнія, найбільш густонаселеного штату країни, сказала на мітингу 23 липня, що вона знає таких людей, як Трамп. Наприкінці травня Трампа визнали винним за 34 кримінальними звинуваченнями, пов’язаними із виплатою у 2016 році напередодні президентських виборів.

Ці кошти були виплачені зірці фільмів для дорослих, щоб вона не озвучувала публічно свої твердження — які Трамп заперечує - про те, що нібито десять років перед тим вона провела з ним ніч. до образ своїх опонентів. Тільки за один виступ у Мічигані він 13 разів вжив слово «тупий» — більшість стосовно Байдена, але перепало і Гарріс (назвав її «божевільною», «тупою, як скеля»).

Лідери республіканців у Палаті представників також закликали колег зосередитися на критиці Гарріс без прив’язки до її раси і статі — після «їдких» висловлювань деяких республіканців. Один з них заявив, що «все й так йде за планом, а хто не знає, про що ще поговорити — треба дати шпаргалку».