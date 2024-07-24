ГСЧС показала фото и видео последствий российского удара по Харькову

https://racurs.ua/n197625-gschs-pokazala-foto-i-video-posledstviy-rossiyskogo-udara-po-harkovu.html

Ракурс

Російські терористи 24 липня завдали удару по Харкову: сталася пожежа, є постраждалі.

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Загорілася двоповерхова нежитлова будівля на території приватного домоволодіння. Площа пожежі склала 400 кв.м.

Попередньо постраждало 3 людини. Пошкоджено поруч розташовані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та легкові автомобілі.

Російська авіація вдарила КАБом поряд із центром Харкова. Бомба впала у приватній житловій забудові.

За сьогодні росія шість разів обстріляла Харків — загалом постраждали дев’ять людей. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури й автомобілі.