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Ракурс
ГСЧС показала фото и видео последствий российского удара по Харькову

ГСЧС показала фото и видео последствий российского удара по Харькову

24 июл 2024, 20:45
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Російські терористи 24 липня завдали удару по Харкову: сталася пожежа, є постраждалі.


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Загорілася двоповерхова нежитлова будівля на території приватного домоволодіння. Площа пожежі склала 400 кв.м.

Попередньо постраждало 3 людини. Пошкоджено поруч розташовані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та легкові автомобілі.

Російська авіація вдарила КАБом поряд із центром Харкова. Бомба впала у приватній житловій забудові.

За сьогодні росія шість разів обстріляла Харків — загалом постраждали дев’ять людей. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури й автомобілі.

Источник: Ракурс


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