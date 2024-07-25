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Ракурс
Передаю факел следующему поколению – Байден объяснил, почему снялся с выборов

Передаю факел следующему поколению — Байден объяснил, почему снялся с выборов

25 июл 2024, 08:11
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Американський президент Джо Байден з Білого дому звернувся до нації і заявив, що цьогорічні президентські вибори у США «визначать курс країни на наступні десятиліття». Він сказав, що не буде балотуватися на другий термін та вирішив «передати факел наступному поколінню».


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Чинний президент також закликав американців підтримати Камалу Гарріс, яка має стати кандидатом у президенти США найближчим часом. Він назвав віцепремʼєрку досвідченою, жорсткою та компетентною політикинею.

Байден додав, що наступні шість місяців зосередиться на виконанні своїх обов’язків президента.

Ось головне з його заяви:

  • Віцепрезидента Камалу Гарріс Байден охарактеризував як «досвідчену, витривалу, здібну» і назвав її неймовірним партнером та лідером для країни.
  • До кінця свого терміну президент США зосередиться на економіці, відстоюванні прав громадян, боротьбі з насильством з використанням зброї та з кліматичною кризою, а також на реформі Верховного суду США.
  • Серед пріоритетів у зовнішній політиці Байден згадав про Україну й заявив, що «продовжить згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більшої шкоди».

Байден обіймає пост президента США з 2021 року. Він був основним кандидатом від Демократичної партії на цьогорічних виборах, але після невдалих дебатів з Трампом і критики вирішив знятись з перегонів й підтримати Камалу Гарріс як нового кандидата.

Источник: Ракурс


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