Передаю факел наступному поколінню - Байден пояснив, чому знявся з виборів

https://racurs.ua/ua/n197630-peredau-fakel-nastupnomu-pokolinnu-bayden-poyasnyv-chomu-znyavsya-z-vyboriv.html

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Американський президент Джо Байден з Білого дому звернувся до нації і заявив, що цьогорічні президентські вибори у США «визначать курс країни на наступні десятиліття». Він сказав, що не буде балотуватися на другий термін та вирішив «передати факел наступному поколінню».

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Чинний президент також закликав американців підтримати Камалу Гарріс, яка має стати кандидатом у президенти США найближчим часом. Він назвав віцепремʼєрку досвідченою, жорсткою та компетентною політикинею.

Байден додав, що наступні шість місяців зосередиться на виконанні своїх обов’язків президента.

Ось головне з його заяви:

Віцепрезидента Камалу Гарріс Байден охарактеризував як «досвідчену, витривалу, здібну» і назвав її неймовірним партнером та лідером для країни.

До кінця свого терміну президент США зосередиться на економіці, відстоюванні прав громадян, боротьбі з насильством з використанням зброї та з кліматичною кризою, а також на реформі Верховного суду США.

Серед пріоритетів у зовнішній політиці Байден згадав про Україну й заявив, що «продовжить згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більшої шкоди».

Байден обіймає пост президента США з 2021 року. Він був основним кандидатом від Демократичної партії на цьогорічних виборах, але після невдалих дебатів з Трампом і критики вирішив знятись з перегонів й підтримати Камалу Гарріс як нового кандидата.