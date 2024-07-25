Нидерланды совместно с Данией купили для ВСУ 14 танков Leopard 2A4, Испания передаст батарею ЗРК Hawk

https://racurs.ua/n197637-niderlandy-sovmestno-s-daniey-kupili-dlya-vsu-14-tankov-leopard-2a4-ispaniya-peredast-batareu-zrk.html

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Нідерланди спільно з Данією купили для України 14 танків Leopard 2A4. 12 танків вже підготовлені до відправлення, ще дві машини проходять контрольні випробування.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

Усі танки будуть доставлені одночасно до кінця літа.