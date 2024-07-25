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Ракурс
Нідерланди спільно з Данією купили для ЗСУ 14 танків Leopard 2A4, Іспанія передасть батарею ЗРК Hawk

Нідерланди спільно з Данією купили для ЗСУ 14 танків Leopard 2A4, Іспанія передасть батарею ЗРК Hawk

25 лип 2024, 10:46
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Нідерланди спільно з Данією купили для України 14 танків Leopard 2A4. 12 танків вже підготовлені до відправлення, ще дві машини проходять контрольні випробування.


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Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

Усі танки будуть доставлені одночасно до кінця літа.

Іспанія оголосила про передачу Україні додаткової батареї ЗРК Hawk. Міноборони країни зазначило, що поставка запланована на вересень цього року.

Очільниця іспанського Міноборони Роблес розповіла про прогрес у підготовці українських військових в Іспанії, кількість яких сягнула пʼяти тисяч.

Джерело: Ракурс


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