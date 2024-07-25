Нідерланди спільно з Данією купили для ЗСУ 14 танків Leopard 2A4, Іспанія передасть батарею ЗРК Hawk

https://racurs.ua/ua/n197637-niderlandy-spilno-z-daniieu-kupyly-dlya-zsu-14-tankiv-leopard-2a4-ispaniya-peredast-batareu-zrk.html

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Нідерланди спільно з Данією купили для України 14 танків Leopard 2A4. 12 танків вже підготовлені до відправлення, ще дві машини проходять контрольні випробування.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

Усі танки будуть доставлені одночасно до кінця літа.